Общество

Глава Минтруда рассказал о зарплатах бюджетников в декабре

Вместо ожидавшегося годового прироста средних зарплат в России на 5,8% они подскочили на 9,3%. В связи с этим властям пришлось искать дополнительные средства на зарплаты бюджетникам для выполнения майских указов, и эти средства дойдут до адресатов в декабре. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

«Фактический темп роста заработных плат в экономике несколько выше. Он превышает 9% - (и составляет - ред.) 9,3%. Соответственно, мы четко понимаем, что у нас происходит разрыв в рамках соотношения заработной платы в бюджетном секторе и экономическом», - рассказал Котяков.

Предполагается, что, согласно майским указам президента Владимира Путина, зарплата бюджетников должна быть не ниже 200% от средней зарплаты по региону. «Вот этот дополнительный ресурс (из бюджета - ред.), который необходим для сохранения этого баланса, будет выплачен в течение этого года до конца, то есть в декабре месяце», - приводит слова главы Минтруда «Российская газета».

На данный момент власти оценивают ситуацию на рынке труда как стабильную, так как число вакансий вдвое превышает число официально зарегистрированных безработных. Начиная с сентября, уровень безработицы в РФ ниже допандемийного.