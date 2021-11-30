Общество

Псковские школы перейдут на дистанционку с 8 декабря

Школы города Пскова перейдут на дистанционный формат работы с 8 по 10 декабря. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщают родители учеников со ссылкой на заявления директоров образовательных учреждений.

По сообщениям родителей, школы переходят на дистанционный формат обучения на три дня: с 8 декабря (среда) по 10 декабря (пятница).

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Напомним, ранее руководитель областного управления Роспотребнадзора Александр Нестерук заявил о том, что ведомство рекомендовало перевести псковские школы на дистанционный формат обучения.