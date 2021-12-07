Общество

Почти 80 нарушений пожарной безопасности выявили в Псковском перинатальном центре

Устранение несоблюдения нормативных требований в сфере пожарной безопасности в Псковском перинатальном центре и областном онкодиспансере обсудили на согласительной комиссии по проекту закона «Об областном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» в ходе первого заседания 8 декабря, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

Председатель областного комитета по здравоохранению Марина Гаращенко рассказала, что онкодиспансер устраняет замечания по пожарной безопасности своими силами. «У них есть "дорожная карта", в рамках которой они собственными средствами устраняют нарушения», - отметила она.

В Псковском перинатальном центре выявлено 79 нарушений пожарной безопасности, три из которых касаются старого корпуса, а 76 — нового. «По новому корпусу медицинская организация проводит претензионную работу в рамках гарантийных обязательств с застройщиком. Для устранения трех нарушений в старом корпусе предусмотрели финансирование на следующий год», - сообщила Марина Гаращенко.

Говоря о выявленных нарушениях, она рассказала, что в старом корпусе перед лифтом отсутствует тамбур-шлюз. Кроме того, в пожарном отсеке нет лифтов для транспортировки пожарных подразделений. «Устранение требует капитальных вложений», - заметила она.

Первый вице-губернатор Вера Емельянова добавила, что за время, которое прошло с момента сдачи объектов, появились новые требования пожарной безопасности. По ее словам, будет вестись поиск финансирования. «Вопрос на контроле», - резюмировала она.

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Напомним, нарушения пожарной безопасности в указанных медицинских учреждениях уже становились темой обсуждения на заседании согласительной комиссии в 2020 году.