Общество

SberPay стал доступен компаниям-клиентам сервиса ЮKassa

Платежный сервис ЮKassa компании ЮMoney, которая входит в экосистему Сбера, предлагает своим клиентам принимать платежи с помощью SberPay. ЮKassa стала первым специализированным платежным провайдером, предоставляющим новый платежный метод компаниям-клиентам. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе банка.

«Мы активно развиваем сервисы безналичной оплаты. SberPay, который был запущен осенью 2020 года, отвечает современным требованиям платежного рынка и набирает популярность как среди пользователей, так и среди партнеров. Все больше и больше наших клиентов совершают покупки онлайн или оплачивают их с помощью смартфона. Использование сервиса еще и безопасно, так как оплата происходит внутри приложения Сбербанк Онлайн, данные не передаются на сервисы партнера», - отметил директор дивизиона «Эквайринг» Сбербанка Дмитрий Малых.

Для оплаты через SberPay нужно нажать кнопку SberPay и подтвердить платеж. После этого при оплате со смартфона приложение СберБанк Онлайн откроется автоматически, а при оплате с десктопа придет push-уведомление на телефон. Выбрать карту списания и посмотреть баланс можно прямо во время оплаты. Средний чек покупки с помощью SberPay в ЮKassa составляет 1627 рублей, что выше других pay-методов и банковских карт.