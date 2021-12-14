Общество

Нацпроект «Демография» способствует росту рождаемости в регионе - Ольга Евстигнеева

С января по октябрь в 2021 году в Псковской области родилось больше детей, чем за аналогичный период 2020 года. Это произошло, в том числе, благодаря поддержке, оказываемой в рамках национального проекта «Демография». Такое мнение в общественном пресс-центре ПЛН выразила председатель регионального комитета по социальной защите Ольга Евстигнеева, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

В рамках нацпроекта «Демография» в регионе реализуется региональный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей».

«Важно отметить, что финансовая поддержка семей при рождении детей - это механизм, который позволяет поддерживать семьи при рождении и первого, и второго, и третьего ребенка. У нас существуют выплаты как для многодетных семей, которые реализуются в рамках этого регионального проекта, так и выплаты, которые к нам поступают из федерального бюджета», - рассказала Ольга Евстигнеева.

В рамках проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» поддержку получают многодетные родители, им выделяют материнские сертификаты при рождении третьего и последующих детей. В 2021 году в Псковской области вручили более 700 таких сертификатов, воспользовались средствами регионального материнского капитала более трех тысяч человек. На это из бюджета региона израсходовали более 90 млн рублей.

Более шести тысяч семей получили поддержку при рождении первого ребенка, продолжила Ольга Евстигнеева. «Вы все знаете, с 2018 года в области началась акция "Подарок новорожденному". Родителям выделяется сертификат на пять тысяч рублей, а новорожденному - медаль "Рожденному на земле Псковской". В этом году мы выдали такие сертификаты четырем тысячам семей», - отметила Ольга Евстигнеева.

Кроме того, в рамках проекта в собственность многодетным семьям бесплатно предоставляют земельные участки. В 2021 году было выделено более 500 участков, в очереди на них стоят еще более трех тысяч семей.

«Хотелось бы отметить, что всего мерами поддержки на территории Псковской области охвачено более 30 тысяч семей, это довольно много. С этими мерами поддержки мы успешно справляемся и с точки зрения демографии, потому что по сравнению с прошлым годом за период с января по октябрь в Псковской области родилось больше детишек. Наверное, это тоже, в том числе, благодаря поддержке национального проекта "Демография"», - сказала председатель регионального комитета по социальной защите.