Общество

Главную новогоднюю ель в Великих Луках приведут в порядок

Исполняющий обязанности первого заместителя главы администрации Великих Лук Валерий Астраханцев ответил на комментарии о внешнем виде новогодней ели, которую вчера, 21 декабря, доставили в город. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в администрации Великих Лук.

Фото: портал «Луки.ру»

Валерий Астраханцев пояснил, что частичное повреждение веток и потеря игл во время транспортировки хвойных деревьев из леса неизбежна. В ходе работы по украшению ель приведут в порядок, а поврежденные старые ветви заменят на новые. Такая технология применяется при установке живого дерева, отметили в администрации.

«В результате работы специалистов наша елочка станет настоящей лесной красавицей, которая украсит наш город и новогодний праздник», - сказал Валерий Астраханцев. Он также добавил, что дерево высотой около 30 метров приехало из Куньинского района и ему 70 лет.