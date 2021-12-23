Общество

Директору школы в Бежаницком районе на отсутствие мыла в туалетах указала прокуратура

Нарушения требований санитарно-эпидемиологического законодательства выявили в деятельности одной из школ Бежаницкого района. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в районной прокуратуре.

Так, в нарушение требований санитарных правил СП 2.4.3648-20 в некоторых помещениях для начальных классов образовательного учреждения мебель не имела цветовой маркировки в соответствии с ростовой группой. В столовой на участках, предназначенных для работы с мясорыбными и иными продуктами, отсутствовали приборы для обеззараживания воздуха.

Кроме того, в нарушение требований СП 3.1/2.4.3598-20, устанавливающих требования к организации работы образовательных организаций в условиях распространения COVID-19, образовательное учреждение не обеспечено постоянное наличие в санитарных узлах мыла, а также кожных антисептиков для обработки рук.

В целях устранения выявленных нарушений законодательства в адрес директора школы внесли представление, которое находится на рассмотрении.