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Общество

Псковичам посоветовали учитывать размер комнаты при выборе новогодней ели

25.12.2021 21:50|ПсковКомментариев: 1

Правила пожарной безопасности при выборе и установке новогодней ели жителям Псковской области напомнили в пресс-службе главного управления МЧС России по Псковской области. 

«Новогодние праздники – чудесное время для детей и взрослых. В канун праздника люди устанавливают один из символов наступающего Нового года – елку. В предпраздничных хлопотах не стоит забывать о том, что выбранная елка должна быть не только красивой, но еще и безопасной во всех отношениях», - подчеркнули в ведомстве. 

В МЧС жителям Псковской области рекомендуют: 

  • выбирать ель, соответствующую размерам комнаты, в которой она будет стоять;
  • ставить ель так, чтобы она не мешала движению, оставлять свободными выходы из помещения;
  • устанавливать новогоднее дерево вдали от плиток, печей, каминов, отопительных приборов и нагревательных элементов;
  • для украшения ели использовать только исправные электрические гирлянды заводского изготовления;
  • обеспечить помещение, в котором находится ель, первичными средствами пожаротушения (огнетушители, песок, кошма);
  • при возникновении неполадок (неприятного запаха или искрения, мигающих лампочек) необходимо отключить иллюминацию и принять меры для ее починки. 

Запрещается:

  • украшать дерево настоящими свечами и легковоспламеняющимися украшениями: бумажными гирляндами и снежинками, игрушками из ваты и картона без специальной пропитки;
  • использовать бенгальские огни, хлопушки и свечи возле ели, чтобы не вызвать пожар;
  • допускать игры детей у ели без присмотра взрослых и пользоваться открытым огнем (спичками, свечами и прочим). 
«Каждый разумный человек должен понимать, что любой несчастный случай проще предупредить, чем потом в суматохе праздничных приготовлений расхлебывать последствия неправильного обращения с новогодней елью и украшениями», - заметили в МЧС. 

В ведомстве напомнили, что в случае возникновения чрезвычайной ситуации необходимо звонить по телефонам: 101 или 112. 

Теги: #МЧС #Новый год #елка
Источник: Псковская Лента Новостей
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