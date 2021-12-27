Общество

Полицейские проведут профилактические рейды на псковских железных дорогах

Оперативно-профилактическое мероприятие «Безопасная зима» пройдет в Псковской области с 27 декабря этого года по 9 января 2022 года. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского линейного отдела МВД России на транспорте.

«Безопасная зима» проводится с целью профилактики детского травматизма во время зимних каникул, а также для предупреждения и пресечения правонарушений и преступлений, совершаемых несовершеннолетними и в отношении них. Сотрудники линейного отдела проведут профилактические рейды на объектах железнодорожного транспорта города Пскова и Псковской области.

В полиции напомнили, что на железной дороге запрещается:

- ходить по железнодорожным путям и переходить их в неустановленных местах;

- переходить железнодорожные пути перед приближающимся поездом;

- подлезать под вагонами составов;

- находиться на объектах транспорта в состоянии алкогольного, токсического и наркотического опьянения;

- подходить к краю платформы;

- входить и выходить из вагона во время движения поезда;

- кататься на подножках вагонов;

- устраивать игры на железной дороге и рядом с ней.

«Железная дорога – зона повышенной опасности! Берегите свою жизнь и жизнь ваших детей», - подчеркнули ведомстве.

Так, последний факт травмирования поездом подростка в Псковской области зарегистрировали 15 июля 2020 года в районе железнодорожного переезда «станция Насва - станция Назимово» Новосокольнического района.

Об известных фактах нарушений на объектах транспортной инфраструктуры граждане могут сообщить по телефонам: 8(8112) 66-57-46 (дежурная часть) и 8 800-200-16-02 (телефон доверия УТ МВД России по СЗФО).