Общество

Армия должна быть боеспособной и современной — Александр Козловский

Уменьшать финансирование военной отрасли в России на данный момент не нужно. Такое мнение в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) выразил депутат Государственной Думы от Псковской области, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский.

Парламентарий отметил, что в соседних с Россией странах проходят учения НАТО, в связи с чем, по его словам, власти вынуждены тратить деньги на формирование воинских частей и на поддержание их в боевой готовности, как в Псковской области, так и во всей стране.

«Некоторые играют с этими цифрами (бюджетом - ред.) и говорят, что на армию не надо тратить деньги, что их нужно вложить в другие направления. Это мнение, возможно, даже популярное, но мы должны защищать себя, армия должна быть боеспособной и современной. Те виды вооружений, которые сейчас разрабатываются, они вынужденные, мы вынуждены тратить на это деньги, и то, что делается, я считаю, правильно», - подчеркнул Александр Козловский.