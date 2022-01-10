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Общество

Борис Елкин оценил нагрузку на новый каток в Финском парке

10.01.2022 12:57|ПсковКомментариев: 3

Губернатор Михаил Ведерников и глава администрации Пскова Борис Елкин рассмотрели на рабочей встрече 10 января вопросы развития городской инфраструктуры и дорожной сферы. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации региона.

В первую очередь Михаил Ведерников поинтересовался, как после новогодних и рождественских праздников идет работа на крупнейших социальных и инфраструктурных объектах. Борис Елкин рассказал, что строительные работы продолжаются. Так, в здании школы на улице Юбилейной подрядчики приступили к отделочным работам. Также продолжается реконструкция бывшего кинотеатра «Октябрь», куда в дальнейшем переедет городская историко-краеведческая библиотека имени И. И. Василева.

Отдельно на встрече обсудили сферу дорожного ремонта. В 2021 году в Пскове обновили более 17 километров дорог, из них около 7 километров — по национальному проекту «Безопасные качественные дороги». Глава региона обратил внимание, что необходимо четко контролировать работы по улице Леона Поземского — к маю подрядчик должен выйти на укладку асфальтового покрытия. После окончания этих работ начнется ремонт участка улицы Труда. Кроме того, в этом году введут в эксплуатацию обновленный участок улицы Кузбасской Дивизии, а также начнется капитальный ремонт улицы Яна Фабрициуса (от улицы Металлистов до улицы Вокзальной).

Помимо этого, губернатор и сити-менеджер обсудили еще один масштабный проект — ремонт Советского (Троицкого) моста, который связывает центр Пскова и микрорайон Запсковье. Работы проведут при поддержке федерального центра за счет средств резервного фонда правительства РФ. Михаил Ведерников подчеркнул, что к их проведению нужно тщательно подготовиться, продумать схему дорожного движения для удобства автомобилистов и пешеходов. Особое внимание также необходимо уделить разъяснительной работе с населением, чтобы псковичи с пониманием отнеслись к возможным временным неудобствам, отметил глава региона.

Борис Елкин сообщил, что корректировка схемы дорожного движения, которая позволит более грамотно распределить потоки автомобильного транспорта, осуществляется совместно со специалистами территориального подразделения ГИБДД. Также глава администрации отметил технические аспекты реконструкции и прокладки коммуникаций.

В продолжение встречи сити-менеджер проинформировал главу области о деятельности городских катков. По его словам, нагрузка на муниципальные катки, в первую очередь, на тот, который по предложению губернатора впервые организован в Финском парке, очень высокая. В праздничные дни только прокатом воспользовались более одной тысячи жителей и гостей города, было много и тех, кто приходил со своими коньками.

Учитывая огромную нагрузку, смену погодных условий, временное потепление, ледовое покрытие требовало постоянного обновления, поэтому катки на время приостанавливали работу, чтобы потом открыться вновь. Глава администрации города заметил, что в дальнейшем будет проработан вопрос специализированной подготовки основания, что позволит дольше сохранять лед при температурных перепадах.

Михаил Ведерников и Борис Елкин обсудили реализацию в городе национальных проектов, общее исполнение которых составило более 99%. Глава региона дал положительную оценку проведенной работе. «Молодцы. Все хорошо поработали. Главное, в этом году темп не снижать», — сказал он, уточнив, что в целом по региону мероприятия нацпроектов выполнены на 98,5%.

Теги: #губернатор #глава администрации #рабочая встреча
Источник: Псковская Лента Новостей
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