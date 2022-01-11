Общество

Первая школа социального проектирования начала работу в Псковской области

Первая школа социального проектирования начала работу в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службу администрации региона.

Вчера, 11 января, стартовала традиционная онлайн-школа социального проектирования для представителей НКО и физических лиц Псковской области. Участниками стали 60 представителей некоммерческих организаций и учреждений культуры из муниципальных районов и городских округов.

В ходе первого дня собравшиеся узнали о площадках, организующих грантовые конкурсы, определили социальную проблему в формате тренинга «Проектный робот», а также получили первое домашнее задание, направленное на проработку обоснования социальной значимости проекта. Впереди участников ожидает поэтапная проработка цели и целевой аудитории, задач, команды и партнеров, количественных и качественных показателей, сметной документации, а также описания информационного сопровождения проекта.

Завершится школа заочной независимой экспертизой проектов и их защитой перед экспертами АНО «Центр молодежи и общественных инициатив», РОО «ПМЦ» и ПРОО «Центр социального проектирования и добровольчества «Команда 2018»

Организаторы предоставляют возможность получить письмо поддержки от экспертов школы. Более подробная информация об этом находится в официальном сообществе «Общественные проекты Псковской области».

Получить дополнительные сведения можно в социальной сети или по телефону 8-911-390-80-10.