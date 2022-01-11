Общество

Почти 90 новых случаев заражения COVID-19 выявили в Псковской области

86 новых случаев заражения COVID-19 выявили в Псковской области, всего — 72 408. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале региона.

За прошедшие сутки выздоровели 37 пациентов, всего — 68 637. Скончались еще четверо, всего — 1 326 человек. Специалисты вчера провели 1 838 исследований на коронавирус, всего — 727 731.

Статистика заболеваемости COVID-19 в муниципалитетах: