Почти 90 новых случаев заражения COVID-19 выявили в Псковской области

86 новых случаев заражения COVID-19 выявили в Псковской области, всего — 72 408. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале региона.
За прошедшие сутки выздоровели 37 пациентов, всего — 68 637. Скончались еще четверо, всего — 1 326 человек. Специалисты вчера провели 1 838 исследований на коронавирус, всего — 727 731.
Статистика заболеваемости COVID-19 в муниципалитетах:
- Псков – 23929
- Великие Луки – 11565
- Бежаницкий район – 771
- Великолукский район – 1915
- Гдовский район – 1162
- Дедовичский район – 1721
- Дновский район – 573
- Красногородский район – 705
- Куньинский район – 657
- Локнянский район – 593
- Невельский район – 2938
- Новоржевский район – 858
- Новосокольнический район – 1999
- Опочецкий район – 2342
- Островский район – 3186
- Палкинский район – 698
- Печорский район – 1601
- Плюсский район – 1135
- Порховский район – 2332
- Псковский район – 6017
- Пустошкинский район – 763
- Пушкиногорский район – 870
- Пыталовский район – 801
- Себежский район – 1678
- Стругокрасненский район – 1085
- Усвятский район – 468.