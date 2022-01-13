Общество

Елена Полонская пожелала журналистам верных читателей

Глава города Пскова Елена Полонская встретилась с представителями ведущих СМИ города Пскова и области и поздравила журналистов с Днем российской печати. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ОМСУ города.

«Именно вы являетесь незаменимыми проводниками в деле взаимодействия общества и власти. Позвольте выразить всем вам глубокую признательность за непрерывный и конструктивный диалог, оперативное и достоверное освещение жизни нашего замечательного города и деятельности органов местного самоуправления», - отметила руководитель муниципалитета.

В ходе встречи Елена Полонская вручила представителям СМИ благодарственные письма от главы и памятные сувениры. Она пожелала им дальнейших успехов в работе, а также верных и благодарных читателей и слушателей.