Общество

Синоптик рекомендовала псковичам не выходить на лед в праздник Крещения

До Крещения в Псковской области будут сохраняться околонулевые температуры, поэтому жителям региона стоит поставить под вопрос выход на лед. Возможно, лучше окунуться, зайдя в реку с берега. Такое мнение высказала начальник Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС» Тала Нещадимова.

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Следующий морозный период в регионе ожидается уже после 19 января. Однако морозы, как планируется, не будут интенсивными - около -7...-5, местами ожидается -2...-8 градусов.

«Однако ситуация постоянно меняется, и синоптики в круглосуточном режиме отслеживают изменения погоды. Пока что прогнозы такие, но они еще могут измениться», - подчеркнула начальник Псковского гидрометцентра.