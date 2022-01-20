Недожившие псковичи

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор» на тему потерянных лет жителей Псковской области. Программа вышла на волнах радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM).
Псковская область вошла в ТОП-20 регионов России с максимальным количеством «потерянных лет жизни». Что означает такая формулировка? Любители литературы скажут, что о «потерянном поколении» рассказывают стихи и проза участников военных действий или произведения, им посвященные. Но с нашей темой данное явление никак не связано.
«Потерянные годы жизни» - это показатель, который в разных странах применяется для оценки социальных и демографических потерь от преждевременной смертности. Он является индикатором здоровья населения, с его помощью государство может составлять программы по оздоровлению нации и повышению уровня рождаемости. Судя по статистике, в Псковской области и с одним, и другим дела обстоят не лучшим образом. В нашем регионе люди не живут столько, сколько могли бы. Количество «потерянных лет жизни» составляет у нас 6,61.
Самыми частыми причинами преждевременной смерти, согласно статистике, являются болезни системы кровообращения, новообразования и внешние причины. Причем чем младше человек, тем чаще он умирает не из-за болезней, а из-за внешних факторов. Почему жители Псковской области теряют так много лет из своей жизни, и как можно снизить этот показатель и изменить статистику? Об этом сегодня в «Дневном дозоре».
В регионе проживают много пожилых людей, потому что молодежь старается уехать в города. Это одна из причин высокой смертности, считает депутат областного Собрания, врач с многолетним стажем Виктор Антонов. Увеличить продолжительность жизни можно с помощью повышения доступности здравоохранения. Областные власти стараются решить эту проблему, отметил депутат, в том числе устранить дефицит медицинских кадров. Но и сами люди, пациенты должны быть более сознательными, сейчас прививочная кампания против коронавируса показала, что далеко не все граждане хорошо относятся к себе и своему здоровью.
Одной из основных причин смертности в регионе являются сердечно-сосудистые заболевания. Врач-кардиолог, создатель Псковской школы сердечной достаточности Жанна Шлосберг рассказала, что профилактикой таких болезней нужно заниматься с молодого возраста, особенно, если в семье кто-то страдал подобными недугами. Более того, профилактика дешевле обходится государству и самим людям, заметила врач. Сейчас профилактическую работу с населением удается проводить не на таком уровне, как раньше из-за ковидных ограничений, но, несмотря на это, у псковичей скоро будет возможность узнать чуть больше о своем здоровье, отметила Жанна Шлосберг.
Главный врач областного Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Мария Отраднова подтвердила — статистика смертности в регионе действительно высокая. Работа по борьбе с этим должна быть комплексной со стороны властей, медиков и самих людей. Даже ВОЗ говорит о том, что от системы здравоохранения зависит только 20% здоровья населения, остальные на совести граждан и окружения, отметила врач. В приоритете работы Областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики - научить молодежь региона быть здоровыми, в частности, объяснить влияние на их организм вредных привычек. И чем раньше эти знания будут у подрастающего поколения, тем лучше, уверена Мария Отраднова.
О профилактике инфекционных болезней в эпоху коронавируса не знает разве что ленивый. Однако знания не всегда претворяются людьми в жизнь. При этом болеть не только неприятно, но и невыгодно финансово, ведь что во время болезни, что после трудоспособность часто снижена. Главный внештатный инфекционист Псковской области Елена Карзанова напомнила, что любая болезнь влияет на качество жизни человека, любая инфекция может привести к фатальному исходу. Именно поэтому важна профилактика таких заболеваний. Лучше не болеть, чем хорошо лечиться, тем более отдаленные последствия перенесенных инфекций могут повлиять на продолжительность жизни, заключила врач.
Лучшая защита от болезней — это профилактика. Об этом скажет не только врач, но и любой здравомыслящий человек. К слову, способов профилактики заболеваний немало. Один из самых действенных - быть в курсе состояния своего организма, не дожидаясь тревожных «звоночков» от тела. Сделать это можно совершенно бесплатно, проходя в положенный срок диспансеризацию. Главный врач Псковской городской поликлиники Галина Неваленная рассказала, что за время пандемии количество псковичей, проходящих на плановые профилактические осмотры и сдающих анализы, снизилось.
При этом, чтобы избежать риска заражения ковидом, потоки здоровых людей и граждан с симптомами ковида и ОРВИ в поликлинике разведены, отметила Галина Неваленная. Профилактические исследования помогают предотвратить развитие сердечно-сосудистых заболеваний, онкологии, диабета. У предприятий есть возможность организовать выездную диспансеризацию, напомнила врач, для этого необходимо обратиться с заявкой. Население может решить свои вопросы по телефону колл-центра, на странице городской поликлиники в Инстаграм.
Все наши эксперты сошлись во мнении - о здоровье своевременно нужно заботиться. Этому, безусловно, способствуют профилактические осмотры. Пациент и врач должны двигаться в одном направлении, чтобы жизнь человека не заканчивалась преждевременно. ЗОЖ, отказ от вредных привычек, своевременное обращение к медикам и исполнение их предписаний помогут человеку вне зависимости от места его проживания сохранить себя в форме. У каждого есть право прожить здоровую и долгую жизнь, но всякий ли пользуется им на сто процентов?
Дина Дабришюте