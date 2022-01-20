Общество

Недожившие псковичи

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор» на тему потерянных лет жителей Псковской области. Программа вышла на волнах радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM).

Псковская область вошла в ТОП-20 регионов России с максимальным количеством «потерянных лет жизни». Что означает такая формулировка? Любители литературы скажут, что о «потерянном поколении» рассказывают стихи и проза участников военных действий или произведения, им посвященные. Но с нашей темой данное явление никак не связано.

«Потерянные годы жизни» - это показатель, который в разных странах применяется для оценки социальных и демографических потерь от преждевременной смертности. Он является индикатором здоровья населения, с его помощью государство может составлять программы по оздоровлению нации и повышению уровня рождаемости. Судя по статистике, в Псковской области и с одним, и другим дела обстоят не лучшим образом. В нашем регионе люди не живут столько, сколько могли бы. Количество «потерянных лет жизни» составляет у нас 6,61.

Самыми частыми причинами преждевременной смерти, согласно статистике, являются болезни системы кровообращения, новообразования и внешние причины. Причем чем младше человек, тем чаще он умирает не из-за болезней, а из-за внешних факторов. Почему жители Псковской области теряют так много лет из своей жизни, и как можно снизить этот показатель и изменить статистику? Об этом сегодня в «Дневном дозоре».

В регионе проживают много пожилых людей, потому что молодежь старается уехать в города. Это одна из причин высокой смертности, считает депутат областного Собрания, врач с многолетним стажем Виктор Антонов. Увеличить продолжительность жизни можно с помощью повышения доступности здравоохранения. Областные власти стараются решить эту проблему, отметил депутат, в том числе устранить дефицит медицинских кадров. Но и сами люди, пациенты должны быть более сознательными, сейчас прививочная кампания против коронавируса показала, что далеко не все граждане хорошо относятся к себе и своему здоровью.

«Что сегодня происходит - мы все с вами видим. Все силы брошены на борьбу с ковидом. От этого страдает плановая работа лечебных учреждений. Она и так была не на высоте, а тем более сейчас. Вспоминайте, мы же закрывали городскую больницу... Только появилась возможность снова заработали. Плановые операции - все очень сложно, хотя, я знаю, что за последний год прибавка по плановой работе в лечебных учреждениях солидная, она стала лучше, хотя, по сравнению с доковидными временами, нам предстоит еще работать и работать. А здесь еще нужна профилактическая работа в здравоохранении. Как поправлять? Вот в прошлом году из областного бюджета удалось выделить деньги, чтобы приобрести 27 квартир для врачей. И все квартиры заселились врачами (я имею в виду, в городах). Пустующих нет. Я считаю, что это очень правильная политика администрации области».

Одной из основных причин смертности в регионе являются сердечно-сосудистые заболевания. Врач-кардиолог, создатель Псковской школы сердечной достаточности Жанна Шлосберг рассказала, что профилактикой таких болезней нужно заниматься с молодого возраста, особенно, если в семье кто-то страдал подобными недугами. Более того, профилактика дешевле обходится государству и самим людям, заметила врач. Сейчас профилактическую работу с населением удается проводить не на таком уровне, как раньше из-за ковидных ограничений, но, несмотря на это, у псковичей скоро будет возможность узнать чуть больше о своем здоровье, отметила Жанна Шлосберг.

«Люди, к сожалению, с предубеждением относятся к терапии. Повышенный уровень холестерина, не лечат вовремя гипертоническую болезнь и сахарный диабет, не занимаются физическими упражнениями и не следят за своим весом в большинстве случаев. К сожалению, это проблема не только всей нашей страны, но и всего мира, всех цивилизованных стран, где еда дешевая, люди активно употребляют ее и набирают вес. Профилактика этих событий гораздо дешевле обходится сотрудникам сферы здравоохранения и всем людям, которые прилагают усилия для сохранения здоровья, нежели потом в каком-то смысле потерять работу, возможность себя обслуживать и стать в тягость своим близким и весь этот каскад, который мы наблюдаем. У меня сердце обливается кровью, когда я вижу, как люди игнорируют рекомендации врачей и не занимаются своим здоровьем. Я регулярно провожу занятия с населением в среднем раз в месяц. В скором времени мы планируем провести "пикник с кардиологом" на свежем воздухе, чтобы собрать как можно больше народа и ответить на вопросы, утолить информационный голод. Я всегда делаю это с огромным удовольствием. У нас есть страница "ВКонтакте", где я размещу информацию об этом».

Главный врач областного Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Мария Отраднова подтвердила — статистика смертности в регионе действительно высокая. Работа по борьбе с этим должна быть комплексной со стороны властей, медиков и самих людей. Даже ВОЗ говорит о том, что от системы здравоохранения зависит только 20% здоровья населения, остальные на совести граждан и окружения, отметила врач. В приоритете работы Областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики - научить молодежь региона быть здоровыми, в частности, объяснить влияние на их организм вредных привычек. И чем раньше эти знания будут у подрастающего поколения, тем лучше, уверена Мария Отраднова.

«Наше учреждение активно работает по профилактике неинфекционных заболеваний. Это, в частности, онкология и заболевания сердечно-сосудистой системы. У нас есть два направления работы. В приоритете у нас - работа с подростками и молодежью, поскольку это будущее нашей области, это молодые люди, обладающие хорошим здоровьем. Мы стараемся научить их, как сохранить здоровье и не потерять те годы, которые теряются из-за заболеваний. Мы даем им информацию о том, что происходит с организмом из-за вредных привычек и неправильного образа жизни и как этого избежать. Чем раньше наша молодежь сталкивается с этой информацией, понимает оценивает и осознает, тем быстрее она привыкает к здоровому образу жизни, к правильным привычкам. Все привычки, заложенные в детстве, сохраняются с человеком на всю жизнь. Мы даем информацию и на более взрослое население, организуем "школы здоровья" в поликлиниках, распространяем различные буклеты с проверенной информацией, подготовленной специалистами в данной сфере. Делается это для того, чтобы люди понимали: в любой момент можно избавиться от вредных привычек и неправильного образа жизни».

О профилактике инфекционных болезней в эпоху коронавируса не знает разве что ленивый. Однако знания не всегда претворяются людьми в жизнь. При этом болеть не только неприятно, но и невыгодно финансово, ведь что во время болезни, что после трудоспособность часто снижена. Главный внештатный инфекционист Псковской области Елена Карзанова напомнила, что любая болезнь влияет на качество жизни человека, любая инфекция может привести к фатальному исходу. Именно поэтому важна профилактика таких заболеваний. Лучше не болеть, чем хорошо лечиться, тем более отдаленные последствия перенесенных инфекций могут повлиять на продолжительность жизни, заключила врач.

«Профилактика заболеваний неинфекционного и соматического плана, обострение соматических заболеваний является основополагающей. Ведь дело не в том, что заболевания хорошо лечат, а в том, чтобы вообще не заболевать. Я всегда отношусь с этой стороны. Лучше профилактировать патологию даже с точки зрения наличия финансового обеспечения - не всегда есть возможность приобрести дорогостоящие лекарства. Поэтому лучше не болеть. Например, у американцев есть четкий подход: если достоверно известно, что ты переболел гриппом, и спустя полгода у тебя возникли какие-то аутоиммунные заболевания, они всегда это ассоциируют с перенесенным гриппом. И мы после болезни уже можем не ощущать температуры, можем выйти на работу и отвести ребенка в сад, но есть отдаленные последствия - аутоиммунные заболевания гормональных органов, нарушения репродуктивной функции... Вот они, вычеркнутые минуты, часы, а, в конечном счете, - годы из жизни любого человека. Поэтому не заболеть всем будет и дешевле, и проще эмоционально, чем переболеть, пусть даже и в легкой форме».

Лучшая защита от болезней — это профилактика. Об этом скажет не только врач, но и любой здравомыслящий человек. К слову, способов профилактики заболеваний немало. Один из самых действенных - быть в курсе состояния своего организма, не дожидаясь тревожных «звоночков» от тела. Сделать это можно совершенно бесплатно, проходя в положенный срок диспансеризацию. Главный врач Псковской городской поликлиники Галина Неваленная рассказала, что за время пандемии количество псковичей, проходящих на плановые профилактические осмотры и сдающих анализы, снизилось.

При этом, чтобы избежать риска заражения ковидом, потоки здоровых людей и граждан с симптомами ковида и ОРВИ в поликлинике разведены, отметила Галина Неваленная. Профилактические исследования помогают предотвратить развитие сердечно-сосудистых заболеваний, онкологии, диабета. У предприятий есть возможность организовать выездную диспансеризацию, напомнила врач, для этого необходимо обратиться с заявкой. Население может решить свои вопросы по телефону колл-центра, на странице городской поликлиники в Инстаграм.

«Обследования специально направлены на то, чтобы вовремя поставить диагноз и вовремя выявить заболевание. Все, что связано с риском сердечно-сосудистой системы. Важно предугадать и предусмотреть все риски, которые возникают у пациентов, когда у них случается инфаркт и инсульт - артериальная гипертензия, сахарный диабет, заболевания щитовидной железы, онкологические заболевания. Весь спектр исследований направлен на выявление таких серьезных заболеваний, которые в запущенной форме, к сожалению, приводят к сильным осложнениям, вплоть до летального исхода. Если мы хотим жить дольше, мы должны следить за своим здоровьем. Поэтому мы ежегодно вместе со страховой компанией приглашаем людей на диспансеризацию и профилактические медосмотры. Сейчас мы проводим также так называемую углубленную диспансеризацию. Это для тех пациентов, которые перенесли коронавирусную инфекцию, и спустя два месяца после выздоровления. Мы кроме обычного объема проводим дополнительные исследования для того, чтобы исключить осложнения, так называемый постковидный синдром, который возникает у тех, кто перенес коронавирусную инфекцию».

Все наши эксперты сошлись во мнении - о здоровье своевременно нужно заботиться. Этому, безусловно, способствуют профилактические осмотры. Пациент и врач должны двигаться в одном направлении, чтобы жизнь человека не заканчивалась преждевременно. ЗОЖ, отказ от вредных привычек, своевременное обращение к медикам и исполнение их предписаний помогут человеку вне зависимости от места его проживания сохранить себя в форме. У каждого есть право прожить здоровую и долгую жизнь, но всякий ли пользуется им на сто процентов?

Дина Дабришюте