Общество

Глава Великих Лук рассказал студентам о своей работе

Великолукские студенты отправились на экскурсию в городскую Думу. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации Великих Лук.

С молодыми великолучанами встретился лично глава города Великие Луки Николай Козловский. В неформальной обстановке он пообщался с активистами городского студенческого совета и рассказал о том, как строится работа руководителя южной столицы региона.

«Первое, что я делаю, это уточняю распорядок рабочего дня. Минут 10-15 уходит на то, чтобы уточнить время встреч и мероприятий. Также вношу в график незапланированные ранее, срочные мероприятия», - рассказал Николай Козловский.

Студенты обсудили с главой города вопросы, касающиеся их жизни. В частности, они попросили его рассмотреть возможность введения льгот на общественный транспорт для молодежи. Вопрос глава Великих Лук взял в работу.

Также молодые люди поинтересовались, насколько сложно быть главой города.

«С одной стороны, легко, с другой - сложно. Смотря, как команда работает. Если работает хорошо, то легче. Но есть вопросы, которые решаются со сложностями. Здесь нужно проявлять и знания, и терпение, и свою энергию приложить. Например, продвижение крупных проектов. К примеру, для молодежи мы построили два спортивных комплекса. Когда приходилось решать эти вопросы было непросто войти в программу, но путем убеждения вышестоящих руководителей все не сразу, но решилось. По "Стрельцу", например, я встречался с руководителем "Газпрома" не один и не два раза, только с третьего раза его удалось убедить», - пояснил Николай Козловский.

В завершение встречи глава Великих Лук поблагодарил ребят за активность, а также предложить посидеть за своим рабочим столом и сделать фотографию на память.

«Городская Дума открылась для студентов, что называется, изнутри. Подробно о том, какую работу выполняют тридцать депутатов на протяжении пяти лет, и каковы ее итоги, рассказал молодежи первый заместитель главы города Сергей Гусев», - добавили в пресс-службе администрации Великих Лук.