Общество

Начальнику вагонного депо в Новосокольниках указали на нарушения закона

Нарушения трудового законодательства в вагонном депо «Новосокольники» филиала ОАО «РЖД» устранили после вмешательства Великолукской транспортной прокуратуры. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

Прокуратура провела проверку в эксплуатационном вагонном депо «Новосокольники» филиала ОАО «РЖД» и установила, что там несвоевременно выдавали удостоверения по проверке знаний охраны труда, не проводили входной контроль соблюдения «масочного режима», допускали нарушения порядка ознакомления работников с графиком отпусков.

В этой связи Великолукский транспортный прокурор внес представление начальнику вагонного депо. По результатам его рассмотрения нарушения устранили, виновных привлекли к дисциплинарной ответственности.