Общество

Минпросвещения заявило об отсутствии планов переводить все школы на удаленку

Планов на перевод школ на дистанционный формат работы на федеральном уровне нет, заявил министр просвещения Сергей Кравцов в эфире телеканала «Россия 24».

При этом, добавил Кравцов, регионы с тяжелой эпидемиологической ситуацией могут самостоятельно принять такое решение.

«Там, где мы видим, что в школах идет рост заболевания, то регионы, это их право, принимают локально соответствующее решение», — цитирует министра РБК.

По данным на 27 января, в России на карантин из-за COVID-19 были закрыты более 160 школ — менее 1% от их общего количества в стране. Некоторые регионы приняли решение перевести обучение в школах и колледжах в онлайн.

Напомним, с 27 января по 6 февраля на дистанционное обучение перешли школы и учреждения дополнительного образования Пскова и Псковского района. 28 января и. о. председателя регионального комитета по образованию Андрей Ермаков заявил о намерении ввести такой формат еще в трех школах области.