Общество

Елена Бибикова объяснила, почему маткапитал проиндексировали в феврале

Индексация материнского капитала в этом году произошла в феврале, поскольку ее провели по уровню инфляции прошлого года. Об этом на вебинаре по вопросам пенсионного обеспечения сообщила сенатор от Псковской области, заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике, член общественного совета проекта «Единой России» «Старшее поколение» Елена Бибикова, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Елена Бибикова напомнила, что ранее размер материнского капитала в России индексировали с 1 января по прогнозируемой величине инфляции.

«Мы видим, что этом году у нас была высокая инфляция, поэтому индексацию провели с 1 февраля по уровню инфляции прошлого года, а почему в феврале, потому что уровень инфляции стал известен только в январе», - пояснила сенатор.

Она добавила, что на сегодняшний день размер материнского капитала на рождение первого ребенка составляет более 483 тысяч рублей, на второго ребенка дают 639 тысяч рублей.