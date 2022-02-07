Общество

Нападение волков на собак в Псковской области связали с сокращением численности кабана

Активность волков вблизи населенных пунктов Псковской области объясняется тем, что в этом году в регионе резко сократилась численность кабанов. Об этом в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) сообщил председатель комитета по природным ресурсам и экологии Псковской области Виктор Мусатов.

«Если говорить о причинах повышенной активности волков вблизи населенных пунктов, я бы отметил, что на нее повлияла ситуация прошлого года, когда у нас в регионе принимались экстренные меры по регулированию численности кабана из-за противодействия распространению африканской чумы свиней», - сказал Виктор Мусатов.

Он пояснил, что численность кабанов, которая ранее достигала в Псковской области 12 тысяч особей, резко сократилась, в связи с чем была «подорвана основная кормовая база волка». «Волк лишился кормовой базы, естественно, он пытается прокормиться», - заметил председатель регионального комитета по природным ресурсам и экологии.

Он призвал жителей Псковской области не выбрасывать отходы от убоя животных, которых разводят в населенных пунктах, на помойки. По его словам, зачастую такие отходы и привлекают волков. Кроме того, он рекомендовал «привести в приличные рамки количество содержащихся в безвольерном состоянии собак», поскольку домашние животные на самовыгуле являются легкой добычей для дикого хищника и провоцируют его.

Ранее сообщалось о нападении волков на собак в Пушкинских Горах. Три домашних питомца погибли.