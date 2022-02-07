Нападение волков на собак в Псковской области связали с сокращением численности кабана

Активность волков вблизи населенных пунктов Псковской области объясняется тем, что в этом году в регионе резко сократилась численность кабанов. Об этом в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) сообщил председатель комитета по природным ресурсам и экологии Псковской области Виктор Мусатов.
Он пояснил, что численность кабанов, которая ранее достигала в Псковской области 12 тысяч особей, резко сократилась, в связи с чем была «подорвана основная кормовая база волка». «Волк лишился кормовой базы, естественно, он пытается прокормиться», - заметил председатель регионального комитета по природным ресурсам и экологии.
Он призвал жителей Псковской области не выбрасывать отходы от убоя животных, которых разводят в населенных пунктах, на помойки. По его словам, зачастую такие отходы и привлекают волков. Кроме того, он рекомендовал «привести в приличные рамки количество содержащихся в безвольерном состоянии собак», поскольку домашние животные на самовыгуле являются легкой добычей для дикого хищника и провоцируют его.
Ранее сообщалось о нападении волков на собак в Пушкинских Горах. Три домашних питомца погибли.