Общество

Из Псковско-Чудского озера за год выловили около 2,5 тысячи тонн рыбы

Объем добычи рыбы из Псковско-Чудского озера в 2021 году составил около 2,5 тысячи тонн. Об этом в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) сообщил председатель комитета по природным ресурсам и экологии Псковской области Виктор Мусатов.

«Рыбный промысел у нас находится на достаточно высоком уровне. Если брать Псковско-Чудской водоем, то у нас объем добычи рыбы за год составил порядка 2,5 тысячи тонн, а иногда он достигает и четырех тысяч тонн. Это, наверное, самый большой объем вылова водных биологических ресурсов по сравнению с другими водоемами Северо-Запада», - сказал Виктор Мусатов.

Он отметил, что этому способствуют мелководность водоема, а также его богатая кормовая база. При этом он напомнил, что часть добычи рыбы приходится на Эстонию.

«С Эстонией в конце каждого года проходит совместная комиссия, на которой обсуждаются все вопросы рыбного промысла на следующий год, в частности, говорят про орудия ловли, про объем рыбы, которую планируется добыть», - рассказал председатель профильного комитета.