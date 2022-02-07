Из Псковско-Чудского озера за год выловили около 2,5 тысячи тонн рыбы

Объем добычи рыбы из Псковско-Чудского озера в 2021 году составил около 2,5 тысячи тонн. Об этом в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) сообщил председатель комитета по природным ресурсам и экологии Псковской области Виктор Мусатов.
Он отметил, что этому способствуют мелководность водоема, а также его богатая кормовая база. При этом он напомнил, что часть добычи рыбы приходится на Эстонию.
«С Эстонией в конце каждого года проходит совместная комиссия, на которой обсуждаются все вопросы рыбного промысла на следующий год, в частности, говорят про орудия ловли, про объем рыбы, которую планируется добыть», - рассказал председатель профильного комитета.