Общество

Партию зараженных комнатных растений уничтожат в Псковской области

Северо-Западное управление Россельхознадзора в Псковской области выявило и направило на уничтожение 81 зараженное комнатное растение. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

Инспектор управления на складе в Себежском районе провел контроль ввоза партии комнатных растений «Сансевиерия» («щучий хвост»). Горшочные растения, произведенные в Нидерландах, перевозили на автомобиле из Литвы в адрес получателя из региона. В результате карантинного фитосанитарного контроля сотрудник Россельхознадзора обнаружил, что продукция заражена насекомыми, по морфологическим признакам схожими с карантинным объектом - западным цветочным (калифорнийским) трипсом.

Исследования, проведенные специалистами Ленинградской межобластной ветеринарной лаборатории, подтвердили наличие на комнатных растениях указанного карантинного объекта. Так, выпуск 81 растения на территорию России запретили, а продукцию направили на уничтожение.