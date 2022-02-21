Общество

В Госдуму внесли законопроект о штрафах за жестокое обращение с животными

Россиян начнут штрафовать за плохое содержание домашних животных, превышение их допустимого количества, а также небезопасный выгул. Законопроект в Госдуму внесли депутаты Московской областной думы, он может быть принят в первом чтении в марте, пишет газета «Известия».

Фото: pixabay.com

В Кодексе об административных правонарушениях (КоАП) может появиться новая статья — «Несоблюдение требований к содержанию домашних животных». Такое предложение содержится в проекте закона, представленном в Госдуму.

Как выяснило издание, положительные отзывы на законопроект дали комитет по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды, а также юристы Госдумы. «Замечаний концептуального характера не имеется», — говорится в заключении правового управления нижней палаты.

Документ предполагает введение штрафов за превышение предельного количества питомцев, их плохое содержание, небезопасный выгул, а также отказ хозяев убирать за животными на территориях общего пользования. Штрафы для граждан за эти правонарушения составят от 500 до 1,5 тыс. рублей, для индивидуальных предпринимателей — от 3 тыс. до 5 тыс. рублей.