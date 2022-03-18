Общество

С 1 апреля в Псковской области устанавливается пожароопасный сезон

Пожароопасный сезон устанавливается на территории Псковской области с 1 апреля. Соответствующее постановление региональной администрации подписал губернатор Михаил Ведерников. Как Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации, документ опубликован на официальном портале нормативных правовых актов региона.

В администрации напомнили, что вопросы готовности региона к пожароопасному периоду были детально рассмотрены на недавнем на расширенном заседании региональной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечению пожарной безопасности, которое провел Михаил Ведерников.

В регионе уже на протяжении нескольких лет идет масштабная модернизация противопожарной службы. В 2022 году Противопожарный лесной центр Псковской области также планирует получить технику по нацпроекту «Экология»: две автоцистерны, три трактора на гусеничном шасси и седельный тягач с полуприцепом. В целом на эти цели планируется направить порядка 68 млн рублей.

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«Прошлый сезон характеризовался положительной динамикой по ряду направлений работы специалистов: Псковская область стала одним из двух субъектов Северо-Запада России, где возгорания в лесах тушились в течение суток. Средняя площадь лесного пожара в регионе (около 0,9 га) — самая низкая по федеральному округу», - заметили в администрации.

Там добавили, что на территории региона создана эффективная система обнаружения пожаров, включающая наземное патрулирование по маршрутам общей протяженностью более 2,2 тысячи км, система дистанционной охраны «Лесохранитель» с общим охватом более 90% территории земель лесного фонда, а также авиационный мониторинг. Комбинированная система обнаружения лесных пожаров позволяет снизить их количество и при необходимости оперативно организовать тушение.