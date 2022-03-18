С 1 апреля в Псковской области устанавливается пожароопасный сезон

Пожароопасный сезон устанавливается на территории Псковской области с 1 апреля. Соответствующее постановление региональной администрации подписал губернатор Михаил Ведерников. Как Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации, документ опубликован на официальном портале нормативных правовых актов региона.
В администрации напомнили, что вопросы готовности региона к пожароопасному периоду были детально рассмотрены на недавнем на расширенном заседании региональной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечению пожарной безопасности, которое провел Михаил Ведерников.
В регионе уже на протяжении нескольких лет идет масштабная модернизация противопожарной службы. В 2022 году Противопожарный лесной центр Псковской области также планирует получить технику по нацпроекту «Экология»: две автоцистерны, три трактора на гусеничном шасси и седельный тягач с полуприцепом. В целом на эти цели планируется направить порядка 68 млн рублей.
Там добавили, что на территории региона создана эффективная система обнаружения пожаров, включающая наземное патрулирование по маршрутам общей протяженностью более 2,2 тысячи км, система дистанционной охраны «Лесохранитель» с общим охватом более 90% территории земель лесного фонда, а также авиационный мониторинг. Комбинированная система обнаружения лесных пожаров позволяет снизить их количество и при необходимости оперативно организовать тушение.