Общество

Финансирование программы соцподдержки в Псковской области возросло до 9 млрд рублей

Изменения в государственную программу Псковской области «Социальная поддержка граждан и реализация демографической политики» обсудили на заседании комитета по бюджету, финансам и налоговой политике регионального парламента 30 марта, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Председатель областного комитета по социальной защите Ольга Евстигнеева сообщила, что финансирование государственной программы в 2022 году возросло с 5 млрд до 9 млрд рублей.

В частности, актуализированы объемы финансирования социально ориентированных некоммерческих организаций, они возросли до 9 млн 940 тысяч рублей.

Помимо прочего, учтены объемы финансирования на строительство социального городка в деревне Борисовичи Псковского района — 222 млн рублей (из них 179 млн рублей — федеральные средства).