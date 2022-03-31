Общество

Зампредседателя региональной Счетной палаты вновь стала Наталия Котова

Заместителем председателя региональной Счетной палаты вновь стала Наталия Котова. Ее кандидатуру поддержали депутаты Псковского областного Собрания депутатов в ходе тайного голосования на сессии 30 марта, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Кандидатуру Наталии Котова поддержали 24 парламентария, против — 0. «Наталия Александровна, поздравляем вас с назначением. Желаем вам успешной работы», - сказал спикер регионального парламента Александр Котов.

Наталия Котова родилась в городе Каунас (Литва). В 1977 году окончила Ленинградский инженерно-экономический институт имени П. Тольятти по специальности экономика и организация городского хозяйства.

В 1977 - 2006 годах работала в финансовом управлении города Пскова инспектором госдоходов, экономистом, главным бухгалтером, заведующим отделом. В 2006 - 2007 годах — заместитель начальника отдела финансовых ревизий и проверок Государственного контрольно-ревизионного управления Псковской области.

В 2007 - 2012 годах работала аудитором Счетной палаты Псковской области.

С 2012 года по 2017 годы, с 2017 года по 2022 год — заместитель председателя Счетной палаты Псковской области.