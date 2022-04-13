Общество

Начинается видеотрансляция программы «Двое на одного» с Игорем Ивановым

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Двое на одного», которая которая в эти минуты начинается в прямом эфире радио «ПЛНFM» (102.6 FM). Сегодня ведущие Александр Савенко и Константин Калиниченко пригласили в студию председателя Псковского областного Совета профсоюзов Игоря Иванова.

Круг тем для обсуждения: деятельность профсоюзов в Псковской области, планы и перспективы, подготовка к Первомаю, позиция ФНПР по спецоперации России на территории Украины, прием беженцев. Ведущие обсудят с гостем студии и другие актуальные темы.

Задавайте вопросы Игорю Иванову по телефону 56-73-72.

Трансляция завершена