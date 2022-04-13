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Общество

Начинается видеотрансляция программы «Двое на одного» с Игорем Ивановым

13.04.2022 13:03|ПсковКомментариев: 0

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Двое на одного», которая которая в эти минуты начинается в прямом эфире радио «ПЛНFM» (102.6 FM). Сегодня ведущие Александр Савенко и Константин Калиниченко пригласили в студию председателя Псковского областного Совета профсоюзов Игоря Иванова.

Круг тем для обсуждения: деятельность профсоюзов в Псковской области, планы и перспективы, подготовка к Первомаю, позиция ФНПР по спецоперации России на территории Украины, прием беженцев. Ведущие обсудят с гостем студии и другие актуальные темы.

Задавайте вопросы Игорю Иванову по телефону 56-73-72.

Трансляция завершена

Теги: #профсоюзы #Двое на одного #ПЛН FM
Источник: Псковская Лента Новостей
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