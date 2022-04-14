Общество

Почти 30 дворовых территорий привели в порядок в Пскове за год

27 дворовых территорий благоустроили в Пскове за 2021 год. Об этом сообщил глава администрации города Борис Елкин в ходе доклада на сессии Псковской городской Думы сегодня, 15 апреля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Администрация Пскова уделяет особое внимание благоустройству и ремонту дворовых и общественных территорий. Цифры говорят сами за себя - по нацпроекту "Жилье и городская среда" в 2021 году благоустроена площадь Ленина и сквер Пограничников, начались работы в парке Гагарина. Приведены в порядок 27 дворовых территорий, в рамках муниципальной программы выполнен ремонт 9 дворов и 15 дворовых проездов», - отметил глава администрации.

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Он также напомнил о региональном проекте «Чистая вода», в рамках которого заключили контракт на строительство водозабора в микрорайоне «Псковкирпич».