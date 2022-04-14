Общество

Борис Елкин предложил горожанам контролировать качество уборки Пскова

Горожан надо лучше информировать об уборке Пскова, чтобы они могли самостоятельно проверить качество выполнения этих работ, сказал сити-менеджер Борис Елкин. Об этом с очередной 64-й сессии Псковской городской Думы шестого созыва, которая проходит сегодня, 15 апреля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Есть определенные промахи и моменты, есть, в частности, вопросы и к подрядчикам, но в любом случае, держим руку на пульсе, если нужно, в ручном режиме "докручиваем" вопросы, хотя я, конечно, выступаю за системность. <…> Ключевой момент здесь - извещать граждан о том, какие работы проходят и где, чтобы они тоже могли проконтролировать их качество», - сказал Борис Елкин.

Он подчеркнул, что работа по уборке города не прекращается. По его мнению, хорошим подспорьем стали масштабные работы по уборке листьев осенью – это позволило сократить расходы на приведение Пскова в порядок весной.