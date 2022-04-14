Борис Елкин предложил горожанам контролировать качество уборки Пскова 

Горожан надо лучше информировать об уборке Пскова, чтобы они могли самостоятельно проверить качество выполнения этих работ, сказал сити-менеджер Борис Елкин. Об этом с очередной 64-й сессии Псковской городской Думы шестого созыва, которая проходит сегодня, 15 апреля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Он подчеркнул, что работа по уборке города не прекращается. По его мнению, хорошим подспорьем стали масштабные работы по уборке листьев осенью – это позволило сократить расходы на приведение Пскова в порядок весной.