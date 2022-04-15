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Общество

Мучительное закрытие YouTube

18.04.2022 10:44|ПсковКомментариев: 0

О возможности блокировки YouTube в России начали говорить в марте из-за того, что YouTube свободно распространяет видеоролики о спецоперации на территории Украины и блокирует каналы российских пропагандистов. В субботу, 9 апреля, стало известно, что YouTube заблокировал и официальный канал Госдумы, после чего представитель МИД Мария Захарова намекнула, что сервис может ждать блокировка. А именно в своем Telegram-канале она написала, что администрация платформы «подписала себе приговор», и призвала авторов и блогеров переносить весь свой контент на российские платформы.

 

В следующие несколько дней многие политики высказывались в поддержку блокировки, однако сегодня понедельник, а YouTube как работал, так и работает. Так почти за неделю, от беспрецедентного «подписала приговор» риторика дошла до «хочется заблокировать».

«Хочется его (YouTube – прим. ред.) заблокировать за фейки, но тогда мы не сможем на этой площадке давать правдивую информацию», - заявил в конце недели глава СПЧ Валерий Фадеев. 

Куда заливать тысячи гигабайт выложенного на YouTube-контента? Какие аналоги можно использовать при негативном исходе? Как реагируют на происходящее псковские блогеры и СМИ? Давайте попытаемся разобраться.

К сожалению, именно видеоформат наиболее чувствителен к блокировке и замедлению. Даже наличие качественного VPN не дает гарантии того, что просмотр видео будет возможен. Сейчас в Сети много говорят об аналогах YouTube. Честно скажу, что никаких прямых аналогов я не вижу, но какие-то площадки, позволяющие размещать видео, все же есть.

Чем заменить YouTube в 2022 году?

Власти, конечно, призывают использовать сугубо российские аналоги. В топе обсуждений сейчас RuTube и VK video. Наверное, простому пользователю они покажутся наиболее близкими к YouTube. Создатели пытаются сделать настоящий аналог видеохостинга, так скажем, максимально подогнать его и визуально, и по наполнению к привычному сервису. Но нужно понимать, что у всех площадок есть свои особенности, которые на начальном этапе использования будут раздражать и очень сильно бросаться в глаза.

  • RuTube — российский онлайн-сервис для хостинга и просмотра видео. Построен на базе собственной технологической платформы. Предоставляет различный набор инструментов для создания и обработки видеоконтента. Поддерживает различные форматы влогов и стримингового вещания. Вероятно, станет главной заменой YouTube после блокировки.
  • VK video — это платформа, которая объединяет видео и трансляции со всех площадок экосистемы VK: ВКонтакте, Одноклассников и других. Она достаточно сильно напоминает YouTube – предлагает ленту, которая подстраивается под ваши интересы, позволяет подписываться на любимых блогеров.
  • Яндекс.Дзен Видео — это тоже своего рода копия YouTube: есть подписки, ролики разделены на блоки по направлениям, допустимая длина видео — от 10 секунд до 3 часов. Если на канале подключена монетизация, в видео продолжительностью больше 120 секунд появляются рекламные блоки.
  • Vimeo — это платформа для обмена видео, которая была запущена в 2004 году группой кинематографистов. С тех пор платформа выросла до более чем 80 миллионов создателей – большинство из них – художники в области кино, анимации, музыки и других произведений искусства – которые смогли использовать Vimeo для обмена и продвижения своих работ.
  • Твич — видеостриминговый сервис, специализирующийся на тематике компьютерных игр, в том числе трансляциях геймплея и киберспортивных турниров. Видео на платформе Twitch можно просматривать как в реальном времени, так и по запросу.
  • Vevo — музыкальный видеосайт и видеохостинг. Совместное предприятие крупнейших звукозаписывающих корпораций Sony Music Entertainment, Universal Music Group и Warner Music Group. Отношения к YouTube имеет мало, но некоторые пользователи на YouTube смотрели исключительно музыкальные видеоклипы, так что записываем в аналоги.

Даже по описанию понятно, что площадки очень разные. Были созданы для разных целей, но на безрыбье и рак рыба, как говорится. Что выберут контент-мейкеры и пользователи увидим, вероятно, в ближайшие недели. Скорее всего, аудитория и блогеры расползутся по разным хостингам и такого многообразия, как на YouTube, мы не увидим уже никогда.

Как реагируют на происходящее псковские блогеры?

10 марта видеохостинг YouTube приостановил функции монетизации для российских пользователей. Это означает, что авторы YouTube больше не могут получать деньги от платформы. После этого многие создатели видео контента задумались про уход на другие площадки. Однако собрать многотысячную или тем более многомиллионную аудиторию на непопулярных аналоговых площадках не так просто, часть блогеров оказались к этому просто не готовы.

Среди псковских YouTube блогеров не сложилось никакого сообщества – контент очень нишевый: жизнь в деревне, автомобили, ремонт квартир, философский клуб. У этих людей нет ничего общего, взаимным пиаром они никогда не занимались, несмотря на территориальную общность. Поэтому единой позиции у них нет. Каждый индивидуально будет принимать решение о дальнейшей судьбе своего канала при возможной блокировке YouTube.

Например, доходы автора YouTube-канала «Деревенский блокнот» Андрея Тамашова из Псковской области упали на 75%. Однако это его не страшит, проживая в деревне, можно справиться и без монетизации, рассказал блогер в интервью «7х7».

«Мы расширим хозяйство. Наш плюс в том, что мы можем создать себе автономность: увеличим посадки на огороде, количество кроликов. Мы успели по старой цене купить еще один холодильник, чтобы замораживать свои продукты на зиму. Мы можем сами себя отапливать, заготавливать дрова, не платя за это, услуги ЖКХ у нас минимальны», - поделился Андрей Тамашов.

Мужчина отмечает, что хоть кроме YouTube есть другие видео платформы, доходов, сопоставимых с теми, что были с YouTube, в ближайшей перспективе он не ожидает.  На своем канале он продолжает выкладывать видео, хоть денег это больше и не приносит. Также поступают и другие известные псковские блогеры. Многие уже не надеются, что ситуация стабилизируется, но терять многотысячную аудиторию никому не хочется.

Что происходит с YouTube-каналами псковских СМИ?

YouTube-канал ПЛН-ТВ продолжает функционировать. Там, как и раньше появляются опросы, авторские программы и записи радио эфиров. Отметим, что на текущий момент, это единственный канал, среди официальных СМИ региона, бесперебойно поставляющий контент для своих зрителей.

Последнее видео на канале «Псковской Губернии» опубликовано месяц назад. Видимо, работа канала приостановлена, как и полноценное функционирование редакции.

Государственное СМИ Псковское агентство информации также видео на своем YouTube-канале больше не публикует. Последнее видео залито две недели назад. Не очень понятны мотивы остановки публикаций, ведь YouTube еще не запрещен в России. Удивительное явление, ведь на канале целых 12600 «подписчиков». Как же не жаль оставлять такую большую по псковским меркам аудиторию? Дело в том, что эта «живая аудитория» совсем не смотрела видео. Считать не буду, но, думаю, что если взять общее количество просмотров и разделить на количество выложенных видеороликов получится, что каждое видео смотрели около 100 человек. Видимо, в ПАИ, наконец-то, поняли, что «мертвые души» на канале не прибавляют очков репутации и решили совсем не париться.

На протяжении целого года мы наблюдали, как удивительно равными частями росла аудитория этого канала. Вначале в один момент появились ровно 10 тысяч подписчиков, потом каждый месяц канал ежемесячно наращивал сотню, две, а иногда и три подписчиков. Всем, кто хоть немного интересовался псковским сегментом YouTube, понятно – для естественного прироста цифры просто нереальные. Мы никого ни в чем не обвиняем и ни на что не намекаем, лишь сочувствуем советнику губернатора Антону Сергееву, что вложения в YouTube пошли прахом.

Казалось бы, остановив постинг на одной площадке, нужно завоевывать другую. Канал ПАИ на RuTube я нашла, а вот их подписчиков нет. Пару недель назад на канал залили около 10 рандомных видеороликов. На этом «великое покорение» завершилось.

На данный момент ситуация находится в подвешенном состоянии. YouTube не закрыт для российских пользователей, но производители видеоконтента не имеют прежней возможности монетизировать свои ролики. Власти ежедневно говорят о блокировке видеохостинга, но дальше разговоров пока дело не идет. В этом время альтернативные российские хостинги и соцсети пытаются переманивать на свою сторону популярных медийных личностей, но пока что этот процесс находится в зачаточном состоянии. Скорее всего, это начало великого исхода, еще одна большая потеря и для российских контент-мейкеров, и для зрителей, и для рекламодателей.

Ксения Журавкова

Теги: #соцсети #социальные сети #YouTube #ютуб
Источник: Псковская Лента Новостей
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