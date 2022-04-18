Общество

Число участников региональной Лиги дебатов «Истина» увеличилось вдвое

Более 60 школ области подали заявки на участие в региональной Лиге дебатов «Истина», организованной Молодежным парламентом при Псковском областном Собрании депутатов. Проект, реализуемый при поддержке регионального парламента, ориентирован на старшеклассников и призван научить школьников навыками аргументированной дискуссии, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областного Собрания депутатов.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

«Я рад приветствовать всех вас от лица депутатского корпуса, - обратился вице-спикер Собрания депутатов Виктор Остренко к командам-участникам на старте муниципального этапа в Пскове. – Я уверен, что этот проект будет полезен вам. Независимо от того, кто выйдет в лидеры, каждый из вас унесет отсюда багаж знаний, который поможет в вашей повседневной жизни и в дальнейшей профессиональной деятельности, потому что дебаты, дискуссии и вообще правильное построение коммуникации – это главный инструмент в современной, информационно насыщенной жизни».

Региональная Лига дебатов «Истина» проводится во второй раз. В сравнении с прошлым годом количество участников увеличилось в два раза. В некоторых учебных заведениях команд появилось настолько много, что пришлось провести предварительный школьный этап лиги дебатов.

Расширился и возраст участников. Интеллектуальное соревнование проходит в двух возрастных группах: для учащихся 8-9 и 10-11 классов.

Предложенные школьникам темы дебатов не связаны с политикой и касаются вопросов, затрагивающих интересы молодежи. Например, старшеклассники спорят о том, оправданна ли замена бумажных книги электронными, стоит ли полностью переходить на дистанционное обучение, кто несет ответственность за выбор будущей профессии – выпускники или их родители и где у молодых людей больше перспектив – в мегаполисах или небольших городах.

Муниципальный этап дебатов продлится до конца апреля. Команды, обыгравшие соперников, выйдут в региональный этап. Финальные игры для 8-9 классов пройдут 29 апреля, для 10-11 классов – 6 мая.

Напомним, региональная Лига дебатов «Истина» стала продолжением проекта с аналогичным названием, придуманного членами Молодежного парламента в 2018 году в рамках проведения «Школы общественно-политического лидера».