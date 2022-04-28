Участницы конкурсов красоты в Великих Луках приняли участие в первой титульной фотосессии

Участницы конкурсов красоты «Мисс Великие Луки - 2022» и «Миссис Великие Луки - 2022» приняли участие в первой титульной фотосессии. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы конкурсов.
«Мы приготовили небольшую подборку фото участниц. Больше фото в официальной группе конкурса в Telegram», - отметили организаторы.
Участницы конкурса «Мисс Великие Луки - 2022»:
Алена Светлова
Анастасия Богданова
Анастасия Сапожникова
Виктория Кошторева
Участницы конкурса «Миссис Великие Луки - 2022»:
Александра Шадрина
Анастасия Зайцева
Анжела Максимова
Антонина Спиридонова
Валентина Несговорова
Валерия Леонова
Дарья Пирназарова
Инна Таталуева
Ирина Федюкова
Лейла Джафарова
Марина Карзанова
Надежда Макаренко
Оксана Коржакова
Олеся Селевчук
Фото — Марина Романюк. Локация съемки — фотостудия ZEN
Бьюти-команда:
Макияж
Укладка