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Портрет нового командира 76-й дивизии ВДВ появился на здании Музея военной формы РВИО в Москве

Портрет нового командира 76-й дивизии воздушно-десантных войск, Героя России Дениса Шишова появился на здании Музея военной формы Российского военно-исторического общества в Москве. Об этом сообщается в Telegram-канале помощника президента РФ Владимира Мединского.

Фото здесь и далее: Владимир Мединский / Telegram

Здание находится по адресу: Большая Никитская, 46. На нем также разместили изображение старшего лейтенанта ВДВ Нурмагомеда Гаджимагомедова. Ему первому посмертно присвоили звание Героя России в ходе специальной военной операции на Украине.

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«Во время специальной военной операции командир гвардейской десантно-штурмовой бригады полковник Денис Шишов, командуя подразделениями вверенного ему соединения, захватил переправу. Удерживая ее и расширяя плацдарм, он благодаря умелому управлению подчиненными отбил семь атак украинских националистов. Однако в данных боях полковник Денис Шишов получил осколочное ранение в голову. Невзирая на это, он продолжил командовать подразделениями, которые, несмотря на массированные обстрелы противника, удержали переправу до подхода основных сил», - сообщало Минобороны.