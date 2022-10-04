Общество

Военно-патриотический лагерь «Укрепрайон» в пятый раз проходит в Себежском районе

Военно-патриотический лагерь «Укрепрайон» в пятый раз проходит в Себежском районе. Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей сообщила ведущий специалист отдела международных отношений и молодежных проектов АНО ПО «Центр молодежи и общественных инициатив» Анна Шуняева.

Участие в мероприятии принимают поисковики из Себежа, Пскова и Москвы, его проводят при поддержке Русского географического общества, военно-патриотического поискового объединения отряд «Пантера» и поискового отряда «Забытый батальон».

«Основная цель лагеря – облагораживание территорий ДОТов и приобщение молодежи через подобную работу к истории Великой Отечественной войны. В лагере участвуют студенты, добровольцы. Они приезжают на территорию себежского укрепрайона, ведут здесь и поисковые работы, и работы по облагораживанию территории вокруг ДОТов», - рассказала Анна Шуняева.

В дальнейшим организаторы планируют создать экскурсионный туристический маршрут по ДОТам.