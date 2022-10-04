Военно-патриотический лагерь «Укрепрайон» в пятый раз проходит в Себежском районе. Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей сообщила ведущий специалист отдела международных отношений и молодежных проектов АНО ПО «Центр молодежи и общественных инициатив» Анна Шуняева.
Участие в мероприятии принимают поисковики из Себежа, Пскова и Москвы, его проводят при поддержке Русского географического общества, военно-патриотического поискового объединения отряд «Пантера» и поискового отряда «Забытый батальон».
В дальнейшим организаторы планируют создать экскурсионный туристический маршрут по ДОТам.