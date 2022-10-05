Общество

Минюст признал рэпера Oxxxymiron* иностранным агентом

Министерство юстиции России включило в список физических лиц, выполняющих функции иностранного агента, рэпера Мирона Федорова* (псевдоним - Oxxxymiron*).

Он признан иноагентом в связи с финансированием со стороны Украины, отмечает Минюст.

Также в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента внесли писателя Дмитрия Глуховского**. Он написал такие серии книг, как «Метро-2033», «Метро-2034», «Метро-2035», а также роман «Текст».

*Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.

**Физическое лицо, выполняющее функции СМИ-иноагента