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Как не накликать беду в Ерофеев день: народные приметы и традиции 17 октября

Православная церковь 17 октября чтит память священномученика Иерофея. Он был афинским епископом или членом Ареопага. Христианство принял от апостола Павла. Вместе с остальными апостолами присутствовал при погребении Богородицы. Мученически скончался Иерофей в I веке.

На Руси со днем памяти святого Ерофея связано наступление холодов. Холода приближались, а «лесная нечисть начинала во всю разыгрываться». Однако из наступающего «мистического периода» можно было извлечь свою пользу — это время отлично подходило для гаданий и предсказаний будущего. Подробнее – в «МК в Пскове».