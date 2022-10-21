Общество

Готовить теплую одежду советует народный календарь 21 октября

Память двух святых, Трифона Вятского и Пелагии Антиохийской, отмечают 21 октября, сообщает calend.ru.

Фото: группа TRUE KNITS STORE /«ВКонтакте»

Трифон родился в 16 веке в селении Малые Немнюшки в Архангельской губернии. детства он чувствовал потребность в иноческой жизни и еще больше укрепился в своих желаниях, когда услышал в храме слова о том, что иноков Господь причисляет к своим избранникам.

Трифон ушел в Пермскую губернию и принял постриг в Пыскорском монастыре. Там он столь усердно трудился, что заболел и чуть не умер. Когда преподобный был уже близок к смерти, к нему явился святитель Николай в сопровождении ангела, исцелившие святого и наградившие его даром чудотворения.

В этот день почитают также Пелагию Антиохийскую, жившую в 3 веке. Девушка отличалась необыкновенной красотой и до принятия христианства вела распутный образ жизни, была танцовщицей и блудницей. Однажды в Антиохии проходил собор, на который съехались епископы со всей Сирии. Один из них, епископ Нонн, увидел Пелагию и, пораженный ее бесстыдством, всю ночь молился о спасении ее души.

На следующее утро неведомая сила привела Пелагию в храм. Богослужение и проповедь так поразили девушку, что она пришла в ужас от того, насколько грешной была ее жизнь, и обратилась к епископу Нонну с просьбой крестить ее. Став христианкой, Пелагия раздала все свое имущество нищим и под видом юноши приняла монашеский постриг. Никто не догадывался о том, что она женщина, до самой ее смерти.

На Руси в это время приближение зимы становилось все более ощутимым. «С Трифона-Пелагеи все холоднее», — говорили люди. Чтобы морозы не застали врасплох, нужно было заранее приготовить теплую одежду. Хозяйки в этот день доставали тулупы, шубы, шапки, рукавицы и смотрели, не требуют ли они починки. «Трифон шубу чинит, Пелагея рукавицы шьет», — приговаривали при этом.