Магазин «Бизон» на улице Стахановской приглашает псковичей за свежей продукцией

В Пскове на улице Стахановская, 14 в июне открылся магазин фирменной сети Псковского мясокомбината «Бизон».
В ассортименте всегда представлены колбасные изделия, копчености и мясные полуфабрикаты Псковского мясокомбината. Продукция проходит строгий санитарный и ветеринарный контроль на всех стадиях производства. Так что в торговую сеть поступает все абсолютно качественное и свежее. К тому же доставка продукции осуществляется ежедневно: грамотная организация процесса логистики позволяет всегда иметь в продаже только свежие продукты.
Напомним, что во всех торговых точках магазинов «Бизон» проходит акция до 10 ноября на ряд товаров:
Режим работы пн-вс: 8.00-20.00.
Тел. +7 (921) 501-22-12
Адрес: Стахановская, 14
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