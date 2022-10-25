Общество

Магазин «Бизон» на улице Стахановской приглашает псковичей за свежей продукцией

В Пскове на улице Стахановская, 14 в июне открылся магазин фирменной сети Псковского мясокомбината «Бизон».

В ассортименте всегда представлены колбасные изделия, копчености и мясные полуфабрикаты Псковского мясокомбината. Продукция проходит строгий санитарный и ветеринарный контроль на всех стадиях производства. Так что в торговую сеть поступает все абсолютно качественное и свежее. К тому же доставка продукции осуществляется ежедневно: грамотная организация процесса логистики позволяет всегда иметь в продаже только свежие продукты.

Напомним, что во всех торговых точках магазинов «Бизон» проходит акция до 10 ноября на ряд товаров:

Докторская ПРЕМИУМ – 299 руб/кг;

Молочная ПРЕМИУМ – 299 руб/кг;

Сардельки Свиные ГОСТ – 299 руб/кг;

Таллинская п/к ГОСТ белк. об. – 469 руб/кг;

Корейка Деликатесная к/в – 449 руб/кг;

Котлеты Домашние 75г – 22 руб/шт.

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Режим работы пн-вс: 8.00-20.00.

Тел. +7 (921) 501-22-12

Адрес: Стахановская, 14

https://pskovmasoprom.ru/

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