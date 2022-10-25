Магазин «Бизон» на улице Текстильной приглашает псковичей за свежей продукцией

В Пскове на улице Текстильной, 1 в мае открылся магазин фирменной сети Псковского мясокомбината «Бизон».
В ассортименте более 180 наименований мясной продукции, а также молоко, бакалея и кондитерские изделия, преимущество отдается местным производителям или популярным торговым маркам эконом-сегмента. Ежедневный завоз продукции гарантирует наличие на полках свежего товара. Дополнительно можно приобрести кондитерские изделия, хлеб и молочную продукцию.
Благодаря тому, что в магазинах «Бизон» продается продукция собственного изготовления, сети удается удерживать приемлемый уровень цен, доступный для любого покупателя. Кроме того, здесь постоянно можно найти большое количество товаров с ощутимыми скидками.
Так, до 10 ноября можно приобрести по сниженной цене:
Докторская ПРЕМИУМ – 299 руб/кг;
Молочная ПРЕМИУМ – 299 руб/кг;
Сардельки Свиные ГОСТ – 299 руб/кг;
Таллинская п/к ГОСТ белк. об. – 469 руб/кг;
Корейка Деликатесная к/в – 449 руб/кг;
Котлеты Домашние 75г – 22 руб/шт.
Режим работы пн-вс: 8.00-20.00.
Тел. +7 (921) 501-22-12
Адрес: Текстильная, 1
https://pskovmasoprom.ru/
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