Общество

Магазин «Бизон» на улице Текстильной приглашает псковичей за свежей продукцией

В Пскове на улице Текстильной, 1 в мае открылся магазин фирменной сети Псковского мясокомбината «Бизон».

В ассортименте более 180 наименований мясной продукции, а также молоко, бакалея и кондитерские изделия, преимущество отдается местным производителям или популярным торговым маркам эконом-сегмента. Ежедневный завоз продукции гарантирует наличие на полках свежего товара. Дополнительно можно приобрести кондитерские изделия, хлеб и молочную продукцию.

Благодаря тому, что в магазинах «Бизон» продается продукция собственного изготовления, сети удается удерживать приемлемый уровень цен, доступный для любого покупателя. Кроме того, здесь постоянно можно найти большое количество товаров с ощутимыми скидками.

Так, до 10 ноября можно приобрести по сниженной цене:

Докторская ПРЕМИУМ – 299 руб/кг;

Молочная ПРЕМИУМ – 299 руб/кг;

Сардельки Свиные ГОСТ – 299 руб/кг;

Таллинская п/к ГОСТ белк. об. – 469 руб/кг;

Корейка Деликатесная к/в – 449 руб/кг;

Котлеты Домашние 75г – 22 руб/шт.

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Режим работы пн-вс: 8.00-20.00.

Тел. +7 (921) 501-22-12

Адрес: Текстильная, 1

https://pskovmasoprom.ru/

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