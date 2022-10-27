Общество

«Помогать людям – важно»: Как юная псковичка стала заслуженным добровольцем и отправилась работать в ЛНР

Милане Илларионовой 19 лет, из них 4 года она занимается волонтерской деятельностью. За это время поняла, что это – ее второе призвание. Первое – медицина. Псковичка учится на втором курсе Псковского медицинского колледжа, а после пар отправляется помогать людям и курировать важные добровольческие мероприятия. Несмотря на столь юный возраст, Милана сумела за несколько лет показать профессионализм и стремление быть полезной, за что одна из первых получила почетное звание «Заслуженный доброволец Псковской области».

Фото: Милана Илларионова

В рамках проекта «Делай добро» «МК в Пскове» попросил рассказать ее, что значит быть волонтером, почему это так увлекает, и как ей удается совмещать учебу с работой.