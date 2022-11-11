Общество

Борис Елкин: Никаких сокращений в администрации Пскова не будет

Кадровые изменения в администрации областного центра в беседе с корреспондентом «ПЛН FM» (102.6 FM) прокомментировал глава города Пскова Борис Елкин.

«Я вижу тонкие места, моменты, где можно было бы подкорректировать работу, отрегулировать ее путем оптимизации тех или иных подразделений администрации или подведомственных учреждений. Одно из таких – это ливневая канализация. Мы планируем передавать ее Горводоканалу. На самом деле, не ждали каких-то назначений, просто планомерно готовились к этому процессу, чтобы с нового года это работало в новом русле», – рассказал Борис Елкин.

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Градоначальник уточнил, что претерпит изменения структура самой администрации.

«Есть мысль, но это больше касается не горожан, а представителей бизнеса. Хотим объединить направления трех управлений в одно для того, чтобы соединить работу со стационарными торговыми объектами, работу с рекламными конструкциями. Этими вопросами будет заниматься одно управление, а не как сейчас, когда этим занимаются разные органы в структуре администрации», – объяснил он.