Общество

Доверие россиян к полиции выросло вдвое за 10 лет – ВЦИОМ

За 10 лет доверие россиян к сотрудникам полиции своего региона выросло почти вдвое. На сегодняшний день им доверяют 62% россиян. Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представил данные исследования, посвященного доверию профессии полицейского в России.

Более половины россиян декларируют доверие к сотрудникам полиции своего региона (62%), за год показатель вырос на 5 процентных пунктов (2021 года - 57%). На протяжении последних четырех лет это значение не опускалось ниже 54%. Положительная динамика наблюдается и за более длительный период: за десять лет уровень доверия к сотрудникам полиции вырос в 1,7 раза (2012 год - 35%), а доля определенно доверяющих - в 5 раз, с 3% до 15%. Не доверяют им сегодня треть россиян (32%), вдвое меньше в сравнении с 2012 годом (61%).

О доверии чаще заявляли молодежь 18-24 лет (73%), работники бюджетной сферы (70%) и граждане, предпочитающие гибридную модель медиапотребления (69%). Показатель также выше на селе и в Дальневосточном федеральном округе (67% и 70% соответственно).

Чем выше оценка материального положения, тем выше уровень доверия: среди тех, кто доволен своим материальным положением, положительный ответ давали в 77% случаях, а среди тех, кто нет - в 44%.

Позитивные изменения касаются и доверия к отдельным подразделениям полиции. В целом доля доверяющих одиннадцати подразделениям варьируется в пределах от 40% до 64%.