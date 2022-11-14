Общество

Масштабная модернизация средней школы продолжается в Локне

Локнянскую среднюю общеобразовательную школу, где учится более 500 детей, сегодня, 15 ноября, посетил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в рамках рабочей поездки. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства региона.

Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

На объекте вместе с главой региона присутствовали заместитель председатель Псковского областного Собрания депутатов Игорь Дитрих, врио регионального комитета по образованию Андрей Ермаков, глава Локнянского района Нина Степанова, и.о. директора учебного заведения Анжелика Захарова.

В школе Михаила Ведерникова в первую очередь интересовало выполнение работ по развитию образовательных площадок: в учреждении открылись три центра «Точка роста». Они созданы в рамках регионального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование».

Благодаря современному оборудованию и технике в новых кабинетах, на уроках в поселковой школе используют теперь самые современные учебные программы по физике, химии и биологии, а также реализуют различные образовательные проекты в рамках внеурочной деятельности.

Кроме того, с нового учебного года уроки физкультуры для учащихся проходят в отремонтированном спортзале. Помещение привели в нормативное состояние благодаря реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование».

Михаил Ведерников положительно оценил новые возможности школы в части обучения и воспитания детей и отметил системный подход руководства района к модернизации образовательного учреждения — ремонт и обновление материально-технической базы Локнянской школы продолжается несколько лет. Уже два года в школе работают кабинеты «Цифровая образовательная среда», а в прошлом году благодаря сотрудничеству правительства Псковской области и компании «Газпром» здесь был открыт современный стадион по программе «Газпром — детям».

Михаил Ведерников спросил у директора о неотложных нуждах школы. Анжелика Захарова сказала о необходимости капитального ремонта крыши здания. Ориентировочная стоимость работ — порядка 15 млн рублей. Михаил Ведерников сообщил, что решить этот вопрос планируется в том числе за счет федеральных средств. Заявка от области на привлечение финансирования уже прошла предварительный отбор в министерстве просвещения РФ.

По окончании осмотра Михаил Ведерников подарил школьной библиотеке книги: «Псковские сказки» и серию «Без срока давности». Анжелика Захарова поблагодарила главу региона и отметила, что книги будут полезны для воспитания подрастающего поколения.