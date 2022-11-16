Общество

Сотрудники псковского УФСИН приняли участие в волонтёрском проекте «Добрые крышечки»

Во Всемирный день вторичной переработки, который ежегодно отмечается 15 ноября, сотрудники УФСИН передали в Центр доступной абилитации «Добрея» партию «Добрых крышечек», собранных силами неравнодушных представителей ведомства. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба УФСИН России по Псковской области

«Идея принять участие в благотворительной акции "Добрые крышечки" возникла у молодёжного объединения и женсовета УФСИН. Приняв решение участвовать в проекте, они встретились с представителями волонтёрского движения в Пскове, уточнили детали и приступили к сбору, казалось бы, ненужных вещей – пластиковых крышек от пищевых продуктов. К ним с удовольствием присоединились и другие активные сотрудники аппарата управления. За несколько месяцев удалось накопить несколько килограммов вторичного сырья, которое в ближайшее время будет направлено в Санкт-Петербург для вторичной переработки», – рассказали в УФСИН об участии в акции.

Вырученные денежные средства переводят на счёт благотворительного фонда для дальнейшего приобретения комплексных спецпрограмм по реабилитации детей с особенностями развития. В ходе визита представители волонтёрского центра выразили огромную благодарность сотрудникам регионального УФСИН за отклик и участие в проекте и вручили диплом добрых дел.