Общество

Более 70 собак из псковского зооприюта «Шанс» нашли новый дом

73 собаки из псковского зооприюта «Шанс» нашли новый дом, сообщается в группе организации в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: «Шанс» / «ВКонтакте»

«Немного сухих цифр, за которыми объём нашей работы, нагрузка на руки работников, боль в душе за собак, которые сидят в приюте», - прокомментировали подготовленную статистику в организации.

На сегодняшний день в «Шансе» 253 собаки, нашли дом 73 пса, возвращено хозяевам 6 животных, вернули в приют 13 собак. В другой приют города передали 5 псов.

«Принимать собак не куда, все места заняты, собаки сидят не по одной в вольерах. Друзья, помогайте пиарить, пристраивать, сейчас как никогда велик риск приюту встать на приём собак. Впереди морозы, и мы не сможем протянуть руку помощи замерзающим собакам на улицах города. Берёшь собаку из приюта - помогаешь двум - той, которую берешь, и той, которая придет на её место!» - добавили в организации.