Общество

Дорогу к месту лечения детям-инвалидам оплатит государство

Дети-инвалиды с тяжелыми заболеваниями и их родители с 1 января 2023 года смогут воспользоваться авиаперелетом к месту лечения и обратно бесплатно. Об этом говорится в постановлении Правительства, опубликованном на официальном сайте кабмина.

Возможность бесплатно воспользоваться авиаперелетом к месту лечения и обратно с 1 января 2023 года будет у детей-инвалидов с онкологическими, гематологическими, иммунологическими заболеваниями и с хронической почечной недостаточностью, а также их родителей или сопровождающих. Воспользоваться этим правом смогут дети-инвалиды, которые проходят противоопухолевую и иммуномодулирующую терапию или находятся на гемодиализе. При этом место лечения должно быть расположено более чем в тысяче километров от их дома или поездка туда на поезде займет более 12 часов, поясняет «Парламентская газета».

Ранее бесплатным авиаперелетом были обеспечены дети-инвалиды с заболеваниями спинного мозга и те, кто живет на Дальнем Востоке или на территориях без железнодорожного сообщения.

Кроме этого, с 1 января 2023 года вступит в силу закон, по которому один из родителей или законных представителей детей-инвалидов сможет бесплатно находиться в больнице со своим ребенком. «Этот законопроект был разработан после многочисленных обращений родителей детей-инвалидов. Он был рассмотрен и принят в самые короткие сроки», — подчеркнул зампред комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Михаил Терентьев.