Общество

В России критически низкий уровень коллективного иммунитета к COVID-19 – эксперт

В России критически низкий уровень коллективного иммунитета к коронавирусной инфекции. По словам иммунолога Николая Крючкова, в среднем он составляет не более 5-17%.

Специалист считает, что такие показатели объясняются нежеланием россиян вакцинироваться от коронавируса, а также тем фактом, что полученный в результате болезни иммунитет больше не защищает от заражения, сообщает издание RuNews24.

По словам иммунолога, те, кто болел или делал прививку в 2021 году, но решил не делать этого в 2022 году, уже подвержены инфекции. Поэтому сейчас ситуацию можно назвать практически неуправляемой, так как восприимчивость популяции к вирусу растет, добавил специалист.