Общество

Стала известна причина госпитализации Валуева

Стали известны подробности госпитализации знаменитого боксера, депутата Госдумы Николая Валуева. Как выяснилось, проблемы со здоровьем возникли у него из-за старой раны.

Около двух месяцев назад 49-летний политик сильно проколол стопу. Обстоятельства той травмы неизвестны, но Валуеву пришлось заняться лечением, в том числе в стационаре. В конце концов рана вроде бы зажила, депутат выписался, сообщает «Московский комсомолец».

17 ноября вечером Валуев был вновь обратиться к врачам – в поликлинику Управления делами президента на Мичуринском проспекте. Там ему поставили диагноз «инфицированная рана стопы» и отправили в стационар – клиническую больницу №1 на Староволынской улице.

«Впрочем, зная характер Валуева, нетрудно предположить, что он там не задержался и продолжит лечение амбулаторно. Помощник депутата заявил, что Николай Валуев в строю», – говорится в сообщении.