Общество

Место под солнцем: жители палкинской деревни придумали, как жить лучше

Как вы себе представляете маленькую деревню? Вымершие дома, заросшие сорняками дороги, покосившиеся заборы… Возможно, где-то эта картина и правда встречается, но только не в Новой Уситве в Палкинском районе. Местные жители объединились, создали ТОС (территориальное общественное самоуправление) и начали активно облагораживать любимые места.

Фото: Елена Иванова

Как обычный библиотекарь и местные власти пытаются превратить пустырь в зону отдыха и поменять родную деревню к лучшему – в репортаже «МК в Пскове»